Vambola Paavo: teeme Tartusse bussirajad!

Sageda autosõitjana tuleb aeg-ajalt ikka kasutada ühistransporti. Autoroolist näeb mõndagi ning see paneb mõtlema. Pealinnas on juba kümme aastat edukalt toimivad bussirajad. Algul oli kõigile võõras ning vastuseis oli suur. Üks tuntud Reformierakonna poliitik võrdles 2012. aastal pealinna radade mahajoonimist pliiatsiga ahvipärdikute käes. Ta peab häbenema, sest tallinlased on ühistranspordi omaks võtnud ja bussirajad andnud suure eelise. Bussiga saab kiiremini kohale kui autoga ummikutes seistes.