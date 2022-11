​Barlova esimene letialune pilt sündis baari avaõhtul seitse aastat tagasi, kui üks töötajatest leti taha põrandale varjus, et seal nälja peletamiseks paar soolapähklit suhu pista. Töökaaslane taipas hetke jäädvustada ja sotsiaalmeediasse üles riputada. Sestsaadik on leti all poseerinud sajad kliendid. «Aga ainult laupäeviti. Muul päeval ei saa!» ütles baaripea Simone Cassano, kes on pildil leti peal, püsikülastajad Marge Pärnits ja Ott Maidre selle all.

Foto: Sille Annuk