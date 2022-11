Pildid ⟩ Lumesaju järel on põhimaanteed lõiguti väga erinevas seisus

Transpordiameti rakenduses Tarktee on teekaameratest näha, et põhimaanteed on lõiguti väga erinevalt hooldatud. Näiteks Tallinna-Tartu-Luhamaa maanteel olid pühapäeva pärastlõunal Tartumaal Tatra orus sõidujäljed küll vabad, kuid teel on hulk lumiseid kohti. Samas paarkümmend kilomeetrit eemal Savernas oli sama maantee lumest vaba ning soolamärg.

Tallinna-Tartu-Luhamaa maanteel Savernas oli teekate pühapäeva pärastlõunal kell pool neli soolamärg. Foto: Portaali Tarktee teekaamera salvestis Savernast

Tähelepanelik tasub Tallinna-Tartu maanteel liiklejatel olla ka Puurmani kandis, kus on näha, et hooldusmasinad on teed küll puhastanud, kuid kiirendus- ja aeglustusradadel on soolasegust lumeloppa.

Pilt teeoludest Tallinna-Tartu maanteel Puurmanis 20. novembril kell 15.30. Foto: Puurmani teekaamera

Samas on säärane teehooldus igati nõuetekohane. Tallinna-Tartu maantee on kõrgema seisunditasemega maantee ning transpordiameti nõuded näevad ette, et selle pind või vähemalt sõidujäljed tuleb hoida lume- ja jäävabad. Kõrgema seisunditasemega maanteedel tuleb lumetõrjet teha hiljemalt viie tunni jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppu.