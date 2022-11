Galerii ⟩ Ukrainlanna joonistas vallatu muusemikoera seiklused raamatusse

Et Ryazanova akvarelltehnikas loodud pildid on raamatu kandvaks osaks, ilmus raamat ka ukraina keeles.

Esialgu peatus Anna Ryazanova Marge Pärnitsa sõbranna juures. Pärnits selgitas, et ta sai Annaga tuttavaks tänu sellele, et Annal oli koer, mops Mafi. «Sõbranna kutsus mind külla, et uusi tutvusi luua, siis ilmneski, et Anna oskab väga hästi joonistada,» sõnas Pärnits. Kui kirjanik Anna tehtud pilte nägi, tekkis tal kohe mõte, et uude raamatusse soovib ta Anna tehtud illustratsioone.