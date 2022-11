Annelinna üheksakorruselises kortermajas põles lift, hulk inimesi evakueeriti

Sündmuskohale saabunud päästjad selgitasid, et suitsu tekitav tulekolle asus 5. ja 6. korruse vahele kinni jäänud liftis, kust suits levis ülemiste korruste korteritesse.

Politsei pressiesindaja Kerly Virk vahendas, et majast evakueeriti ja tervislikku seisundit kontrolliti kokku 75 inimesel. Haiglasse tuli viia üheksa inimest, neist neli last. Üks inimene on raskes seisundis.

Sündmuse lahendamist juhtis päästeamet. «Politseinike roll oli osutada igakülgset abi nii inimeste evakueerimisel, mõne korteriukse jõuga avamisel, kannatanutele esmaabi andmisel kui ka inimeste paigutamisel evakuatsioonipunkti, milleks antud juhul sai kohapeale tellitud buss,» vahendas Virk.

Päästjad tõid majast välja kolm suitsu sisse jäänud kannatanut, kes anti üle kiirabile. Paljud inimesed evakueerusid iseseisvalt kõrvalasuvasse trepikotta ja politsei poolt kohale organiseeritud bussi.

Tulekahju levik piirati kella kolmveerand seitsmeks. Päästetööde käigus avati kangiga kahe korteri uksed, et veenduda, et seal poleks kannatanuid. Ühest korterist leitigi neljas kannatanu, kes anti samuti üle kiirabile.

Mõisavahe 46 ühes trepikojas põles liftišahti kinni jäänud lift. Põlengujärgse hommikul oli lifti lähistel tahma, kuid ulatuslikke kahjustusi trepikojas ei paistnud. Foto: Margus Ansu

Kiirabi meedik kontrollis koha peal püstaku teiste elanike tervislikku seisundit ning tervisekahjustuse kahtlusega inimesed saadeti kontrolli EMO-sse ja lastehaiglasse.

Kell 7.35 päästetööd lõpetati ja elanikud lubati korteritesse tagasi. Kella kümne ajal hommikul seisis maja ees veel politseibuss.

Politsei pressiesindaja Kerly Virk sõnas, et tulekahju tekkepõhjus on veel selgitamisel, kuid esialgse info pinnalt näib, et tuli sai alguse liftist seest, mitte šahtist või mujalt.