Galerii ⟩ Vennad Piusid meelitasid rahva diabeetikute heaks sportima

Näitlejad Märt ja Priit Pius said diabeedidiagnoosi juba noorukias. Näitlejatest kaksikvennad rääkisid avalikkuses esimest korda oma elust diabeediga 2014. aastal. Sellest saadik on nad panustanud, et tõsta inimeste teadlikkust diabeedi kohta ning neil on soov pakkuda tuge noortele, kes alles kohanevad salakavala haigusega.