Galerii ⟩ Suur suusalaat vallutas Lõunakeskuse uisuväljaku

Laada eesmärk on meelde tuletada, et ega tali taeva jää ning viimane aeg on talvespordivarustus korda seada. Suusalaada avamishommikuks kattis Lõuna-Eestis maad ka korralik lumikate, mis omakorda andis suusasõpradele indu varustus üle vaadata ja seda laadal täiendada.