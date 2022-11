PÖFFI FILM ⟩ Jonathan ja Sara vajavad remondimeest

Paremal juhul piirdub jutt sellega, et pilti üles riputades piisas ainult viie augu puurimisest, et see raisk enamvähem sirgelt seina saada. Huvitavamal juhul alustad saunas käterätikute jaoks nagi kinnitamisest ning järgmisel hetkel oled juba Youtube´is ja katsud sotti saada, millise tootja millised kruve peaks lava ehitamisel kasutama, et need hiljem kõvema leilitamise ajal pehmetele organitele teise astme põletushaavu ei põhjustaks.