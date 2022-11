PÄEVAKOMMENTAAR ⟩ Rannar Raba: mis oleks, kui rahuneks kõigepealt maha?

Esiteks lubab riik endale salastatud asjaajamist ja kohati jõu positsioonilt debatti välistavat retoorikat. Aga ei tohiks. Sest see pole kooskõlas meie vaba riigi alusmõttega. Estonia teatrisaali laemaali käekäigu üle võib ju vaielda ning võib-olla sellega ka midagi ette võtta, aga see pole kindlasti julgeoleku küsimus, mille nimel võiks aruteluruumi ja euroopalikku otsustuskorda väänata.

Teiseks köetakse aeg-ajalt hüsteeriat, kui lüüakse ühte patta punamonumendid, nõukaaegne arhitektuur ja kunst. Justkui kavatseks keegi kõike nõukogudelikku lammutama hakata. Tunnistagem, et võsa servas sammalduv vildakas betoonist obelisk ja Vene kultuurikeskus Tallinnas ei saa ju tegelikult kuidagi mahtuda samasse debatti.

Kolmandaks püüavad mõned arhitektuuriloolased jätta muljet, nagu oleks kõikide majade puhul viimne kui üks fassaadielement möödapääsmatult vajalik säilitamaks arhitektuurset tervikut – nagu muutuks näiteks too sama Tartu Raekoja platsi maja hoobilt köndistatud peletiseks, kui selle fassaadilt sirbid ja vasarad maha kõksida. Paljudel juhtudel on siiski võimalik otseselt võõrvõimu tähistavad sümbolid maha võtta nii, et hea arhitektuur säilib. Näiteks Berliini südamest võib leida ridamisi arhitektuuriväärtuslikke hooneid, millelt haakrist või natsikotkas eemaldatud.

Kui juba asjaks on läinud, siis võiks kõik seda laadi küsimused ükshaaval ja avalikult läbi arutada ja selles mõttes on pädeva komisjoni rakendamise idee igati asjakohane. Peaasi, et selle koosseis ja argumendid salastatud poleks.