Tähtvere lumekahurid püsivad pakase ootel vait, Otepääl lumetegu käib

Haldusjuht Jaanus Robi ajas reedel Tähtvere spordipargis, peatses suusapargis rajatraktori varju alt välja, aga see oli esiti pelgalt valmisoleku demonstratsioon, sest seda lund, millesse radu pressida, tuleb veel oodata. Ilmaprognoosid lubavad küll külmakraade, aga liiga vähe, et need õigustaksid lumekahurite käivitamist. Pealegi on prognoosid heitlikud: kord lubatakse lähipäeviks krõbedat pakast, siis paari leebet külmakraadi.