Kindlust ei ole, kuid Rally Estonia korraldajad käisid juba plaane paika panemas

Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava sõnas, et kohtumise eesmärk oli 2022. aasta Rally Estonia kokkuvõtete tegemine ning edasiste plaanide paika panemine. Olgugi et autoralli MM-kalender ei ole järgmiseks aastaks veel kinnitatud, on esialgses plaanis Rally Estonia MM-kalendris sees. Esialgse plaani järgi toimub Eesti ralli juuli teises pooles.