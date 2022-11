Alajaama põleng Tartu külje all sai ilmselt alguse madalpinge jaotlast

«Kuna alajaam sai tulekahjus väga tugevalt kannatada, siis täpset põhjust on tagantjärele keeruline välja selgitada,» põhjendas Elektrilevi varahaldusjuht Rasmus Armas.

30. oktoobril kell 18.58 teavitas päästeamet, et Tartus Raadi piirkonnas põleb alajaam. Brigaad oli kohal kaheksa minutiga, see tähendab, et kell 19.06 lülitati alajaama toide välja.