PÖFFI FILM ⟩ Kui poiss peab olema vastu oma tahtmist tüdruk

«Herilase vabrik» ja «Sleepaway Campi» eesmärk on eeskätt šokeerida. Tekitada vastikust. Oleksandr Žovna filmist jäi mulle mulje, et tal oli oluline näidata neid hetki, kus oleks olnud võimalus midagi teisiti teha. Pehmelt väljendudes kasvab Sašakesest tõbras, kuid terve film on täis stseene, kus on võimalus sellelt rajalt kõrvale kalduda.