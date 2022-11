Arvi Uustalu: Lõuna-Eesti kodud, mis võivad iga hetk süttida

Juba alates 2006. aastast on päästeameti ennetustöö tööriistakastis koduomanike nõustamine. Elanikele ohutusnõu andmiseks käivad päästetöötajad koos vabatahtlikega Eestis aastas läbi ligi 20 000 kodu, neist üle 5000 Lõuna-Eesti kuues maakonnas. Koos elanikega vaadatakse üle kütteseadmete ja elektrisüsteemi olukord, kontrollitakse, kas andurid on olemas ja kas need on töökorras ning kas kodu kõrval oleva veekogu äär on turvaline. Lisaks selgitatakse kriisivarude ja hädaolukorraks valmistumise vajalikkust.