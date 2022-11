Maria Mollok, Inna Sidoruk: vaimsete probleemide korral ära jää üksi

Riigikontrolli hiljutine aruanne on esile tõstnud olulise mure meie ühiskonnas, see on õdede, psühhiaatrite ja perearstide puudus. Tervishoiusüsteemis on personalipuudus ning lähitulevikus võib juhtuda, et tervishoiuteenused pole kõikjal riigis ühetaoliselt ja ühtlase kvaliteediga kättesaadavad. Eriti suur puudus on praegu õdedest, psühhiaatritest, erakorralise meditsiini arstidest ja perearstidest.