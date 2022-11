TARTU TULEMINE ⟩ Toomkiriku varemete juurde ilmatusuure hoone ehitamise kava tekitas tulise arutelu

«Kõik, kes selle asja kohta kirjutavad, on ühel nõul, et see ehitus meie linna ainukest ilu ära rikub, rohkem veel, et ta meie linlaste ainukese jalutuskoha ära hävitab. Tahetakse näidata, et ülikooli valitsusel õigus on oma omadusega teha, mis tahab, ja ütleb, et väljavalitud koht ainukene kohane ehituse plats on. Mis läheb meile see korda?»