Tibatillukeste kaksikute ema: kunagi ei tea, mis veel tulla võib

Täna, 17. novembril, kui tähistatakse just enneaegsete laste päeva, on Ilisson kahe poisiga kodus saanud olla veidi kauem kui aasta. «Meil vedas väga, et lapsed olid juba piisavalt arenenud ja kõik uuringud olid esialgu korras,» meenutas Ilisson nüüd.