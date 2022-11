Sinu otsetee kosmosesse

On ammu teada, et meile teadaolev universum on meile kättesaamatu igas mõttes. Kuipalju me ka ei üritaks kosmoses edasi liikuda kas teleskoopide, matemaatika või füüsikaga, ükstapuha, mis meid selle juures ka ei abistaks – me ei pea ju liikuma füüsiliselt, me võime seda teha vaimselt –, alati on tulemus sama. Meie ees avanev uus maailm on suurem kui see, mida me justkui tunneme, ja ka see on kaheldav.