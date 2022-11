JÄRELEVAADATAV ⟩ Aino Järvesoo auhinnaga pärjati Hando Runnel, Evi Lepik ja Merike Barborak

2020. aastal algatatud Aino Järvesoo nimeline auhind on mõeldud rahvastiku arendajatele ja eestluse hoidjatele ning see anti sel aastal välja kahes kategoorias. Elutöö auhind – inimesele, kes on oma elutööga panustanud Eesti rahva kestmisse ja arengusse. Eesti kultuuri ja keele hoidja välismaal – inimesele, kes on silmapaistavalt panustanud eestluse kestmisesse ja arengusse välismaal.