Koroonaviirus murrab Kivilinna kooli õpetajaid ja sunnib õpilasi koju

Kooli õpilastel on palutud võimalusel kuni reedeni kodus püsida ja teha iseseisvat tööd õpetajate antud juhiste järgi. «Vanemad on olnud väga mõistvad ja arvestanud meie palvega ning koolis kohapeal on väga väike hulk õpilasi,» sõnas Kivilinna kooli direktor Karin Lukk. Haigestus üle 20 õpetaja, kuid mõned neist on juba tervenenud ja saanud tööle naasta.