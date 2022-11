Linnavalitsus plaanib tõsta teede sulgemisetasu

Koos uute maksumääradega on kavas kasutusele võtta kaardirakendus, millele on koondatud kogu tänavate sulgemise info, mis on nähtav kõigile huvilistele. Kui senini on olnud sulgemisloa saamiseks ja sulgemistasu arvutamiseks vaja mõõta tee laiust, sulgemisala laiust ja pikkust, siis uue eelnõu kohaselt on tuleb kaardirakenduses märkida, mitu sõidurada, kergliiklejale mõeldud teed või parkimiskohta töö käigus suletakse.