Euroopa kultuuripealinna aasta ootuses tugevneb Tartu ja Riia koostöö

Tartu linnapea Urmas Klaas ja Tartu 2024 meeskonna esindus külastasid eile Riiat, kus kohtusid Riia linnapea Mārtiņš Staķise ja teiste Riia linna esindajatega. Kahe linnapea jaoks oli see esmakordne silmast silma kohtumine, mis pani aluse järgnevaks koostööks.

«Tartu ja Lõuna-Eesti eesmärk on olla kultuuripealinnana nähtav ka meie naaberriikides ning Riia on kahtlemata meie jaoks väga oluline partner. Mõlema linna soov oli ühendada jõud nii kultuurivahetuses kui ka turunduses ja sõlmitav koostööleping on selle kinnituseks,» ütles Tartu linnapea Urmas Klaas.