Ultraspotlane Rait Ratasepp alustab täna kümnepäevast katsumust Kanaari saartel

Ratasepp jõudis Kanaaridele juba nädala eest. «Viimane nädal tegin sarnase ettevalmistuse nagu oli suvise treeninglaagri ajal Tenerifel, La Palmal ja El Hierrol. See tähendab, et esmalt tegin kolm pikka päeva mägedes, siis tuli üks puhkepäev, siis veel üks pikk treeningpäev ning siis kaks kergemat päeva. Nimelt suvise treeninglaagri ajal kogesin, et alates seitsmendast päevast läks mägedes üles ja alla liikumine lihasvalu ja vastupidavuse mõttes alguspäevadega võrreldes oluliselt lihtsamalt,» jagas Ratasepp muljeid.

Ratasepa sõnul on kõik saared nõudlikud. Ta tõi esile Tenerife kõrgeima tipu, 3718-meetrise El Teide otsa ronimise. «See saab olema raske ettevõtmine ning ilma mõttes tõsine teadmatus. Kui sel öösel, mil tippu tuleb jõuda umbes päikesetõusu paiku, puhub tugev tuul, siis on sellisel kõrgusel tajutav temperatuur kümne külmakraadi juures, kui on rahulikum ilm, siis vast kusagil nulli lähedal. Teine suur väljakutse peitub kindlasti Fuerteventural, kus tihtipeale on rada täis rohkelt lahtiseid kive,» rääkis Ratasepp.