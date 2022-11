Jaama tänaval põles mahajäetud majas teisel korrusel üks tuba. Päästjad kustutasid põlengu kell Kella veerand viieks. Päästjad selgitasid kohale tulnud majaomanikule, et tema kohustus on sulgeda hoone avad, et kõrvalised isikud sinna sisse ei pääseks. Omanik lubas probleemiga kohe tegeleda.