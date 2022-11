Sotsiaalasutused soetavad elektrigeneraatoreid

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul keskendub linn esmajärjekorras nende asutuste kriisiplaanide ülevaatamisele, kus teenindatakse suurema abivajadusega inimesi. «Sotsiaalvaldkonna asutused on oma kriisiplaanidega intensiivset tööd teinud - tegeleda tuleb veel ühe või teise detailiga. Asutused peavad linnavalitsuse kaasabil hoolitsema selle eest, et kõik kriisiplaanide elluviimiseks vajalikud vahendid, näiteks taskulambid, toiduvaru, akupangad ja muu säärane oleks ka tegelikult olemas. Paberi peal valmisolek ei maksa midagi,» ütles Lees.

Linna asutustele on plaanis osta täiendavaid elektrigeneraatoreid ning vajadusel toetab linn ka partnerasutusi. Tartu hooldekodul on kaks generaatorit olemas, viimasel istungil eraldas linnavalitsus reservfondist 10 000 eurot Tartu Eluringikeskusele hooldekodu toimepidevust toetava elektrigeneraatori ostmiseks.

«Oleme seadnud eesmärgiks, et aasta lõpuks on kõigil Tartu sotsiaalvaldkonna asutustel olemas hästi toimivad kriisiplaanid ja vajalikud vahendid, et neid plaane reaalselt ka ellu viia. Oluline on, et kõik sotsiaalasutused oleksid elutähtsate teenuste, nagu elektri-, vee- või sidekatkestuse korral ise võimalikult toimepidevad,» sõnas abilinnapea.