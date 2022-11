Riia ringil on homsest kolm korrust

Möödunud suvel alanud liiklussõlme ehitusel ootavad valmimist veel turboristmiku alla jääv kergliiklejate liiklussõlm ja haljastus, mis peaksid viimase lihvi saama aasta lõpuks. Sõiduteedega on töövõtja enamjaolt ühele poole saanud. Haruldane on liiklussõlm selle poolest, et kolmetasandilisi liiklussõlmi on Eestis vähe, teine seesugune asub Tallinnas Haabersti linnaosas.