Noor tunnustatud talent Lena Barbara Luhse eelistab vaadata kurbnaljakaid filme

Praegu on valmimisel teie osalusel kolm täispikka filmi. Kui erinevad on rollid, keda te neis kehastate?

Need on väga erinevad rollid. Mart Kivastiku «Taevatrepp» toimub kahes erinevas ajastus, 1970. aastatel ja kaasajal. Ma mängin 1970. aastate kunstikooli õpilast Üllet, kes on hipitüdruk.