Tõnis Lukas: riigi ja ülikoolide koostöölepped on Eesti ja Tartu huvides

Kõrgharidus on meie haridussüsteemi tipp ja selle väljapaistev edukus mõjutaks innustavalt ka alamate tasemete tulemusi. See on loomulik, nagu on ka loomulik, et tipp saab püsida tugeval vundamendil. Eestis on seitse ülikooli: kuus avaõiguslikku ja üks eraülikool.