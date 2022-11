Anneli Kannus: uues tervisekeskuses võiks elu kihada

Tartus on häid näiteid: on ellu kutsutud eakate käimisringid, välitreeninguvõimalusi parandatakse, kooliõdede ja -psühholoogidegagi on asjad paremad kui mujal. Lisaks pole puudus perearstidest ning haiguste korral tagab parima ravi Tartu ülikooli kliinikum, üks kolmest regionaalhaiglast. Tartu heade mõtete linnana saaks olla eeskujuks ka terve olemises ja terveks jäämises.