Politsei otsib 16-aastast Marleeni

Politseile laekus teade, et 16-aastane Marleen, kes pidanuks 12. novembril kodukülastuselt naasma Maarjamaa Hariduskolleegiumi, ei ole sinna tänaseni jõudnud. Ka koju tagasi ei ole neiu pöördunud. Küll on tüdruk vahepealsetel päevadel suhelnud nii oma pere kui ka kooli personaliga, kuid on andnud selgelt teada, et kooli ta ei soovi naasta.