Tartumaa iduettevõtted kasvatasid jõudsalt käivet

Startup Estonia juhi Eve Peetersoni sõnul on ajad maailmas keerulised, kuid Tartumaa iduettevõtted jätkavad jõudsat kasvu. «Eestil on väga tugev rahvusvaheline maine ning keerulistel aegadel töötab aastatega rajatud kindel vundament meie kasuks,» sõnas Peeterson. «Kindlasti on suur roll ka meie iduettevõtjate kogemustel, kes on juba korduvalt tõestanud investoritele, klientidele ja töötajatele, et nad oskavad keerulistel aegadel kiirelt kohaneda ning muutunud olud ja turuseis enda kasuks pöörata.»