Folkloori ausse tõstev veebisaade läheb eetrisse ERMi ehitatud stuudiotest

Veebisaade Tartu Folk-Off tekkis alternatiivina Tartu noorte folkloorifestivalile, mis 2020. aastal koroonapiirangute tõttu ära jäi ning internetti kolis.

Kaks stuudiot, neli saatejuhti

Tartu Folk-Off 2022 peatoimetaja Helin Pihlapi sõnul on eesseisev produktsioon võrreldes kahe eelmise aastaga mitu korda suurem. Luunja asemel asub stuudio nüüd Eesti Rahva Muuseumi teatrisaalis ning ühe stuudio asemel on kaks – lisandunud on osalejate greenroom. Saatejuhte on neli ning esimest korda on stuudiosse oodatud ka publik.

Folk-Off 2022 korraldusmeeskond. Tagumises reas (vasakult paremale) Jürgen Laks, Kaarel Viljaste, Raul Markus Vaiksoo (pealavastaja), Helin Pihlap (peatoimetaja), Meelis Pihlap, Halliki Pihlap (produtsent), Tuule Pihlap ning esimeses reas (vasakult paremale) Carol Maask, Hendrik Vija, Hendrik Matvejev, Maarja Kask ja Jako Aimsalu. Foto: Anzela Sirel

Võistlejate ring on samuti suurem. Lisaks Balti riikidele osalevad mõõduvõtmises rühmad Poolast, Saksamaalt ning Ukrainast. Eesti esindus tuleb sel aastal Kihnust, ja tegemist ei ole mitte lihtsalt ühe rühmaga, kes kindlal ajal koos harjutamas käib, vaid osaga kogukonnast, kus traditsioonid elus püsivad senimaani ja niikuinii.

Lätist on rühmi kaks: Läti tuntumad ja omanäolisemad noorterühmad Ķocis ja Tarkšķi. Leedut esindab nende vanim folkloorirühm Ratilio. Poola rühm Rybarzowice on pärit mägedest ja tutvustab sealset kultuuri. Saksamaa rühm Die Ludwigsteiner ei lase end heidutada sellest, et suurem osa liikmeid elab eri riikides, ning väsimatu energiaga Ukraina rühm Perlynka on lubanud võidu korral kogu tulu annetada oma riigi armee toetuseks.

Edevad auhinnad