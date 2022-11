Masendavaid sügistoone mahendab värviline kunst

Kristi Kongi ja Mare Vindi looming on vaatajate ette tulnud Peeter Talvistu kureerimisel.

Masendavate ja süngete novembritoonide meelevallas jalutaja märkab Akadeemia ja Vanemuise tänava nurgal kunstimaja akendesse pilgu heitmisel seintel rõõmsavärvilisi maale. Need on valminud Kersti Rattuse pintslite all. Värvirõõmu leidub ka teise korruse näitusesaalides.