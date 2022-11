Kliinikumi arstid tapavad nüüd vähirakke ka mikrolainega

Eestis on juba viis kasvajaliste haigustega patsienti, keda arstid on aidanud täiesti uue ravimeetodiga, mida nimetatakse mikrolaine ablatsiooniks. See tähendab, et vähirakke ei eemaldata mitte lõikusega ega mõjutata neid ka keemia­ravi või kiiritusraviga, vaid vähirakke surmatakse mikrolainega.