Riina Solman: elektri universaalteenus ka omavalitsustele

Elektri universaalteenus kodumajapidamistele on nüüdseks ennast õigustanud. Nüüd on kaalumisel laiendada selle võimaldamist kohalikele omavalitsusele. Teemat arutatakse riigihalduse ministri ettepanekul riigikogus ja loodetavasti saab see lähiajal seaduseks.