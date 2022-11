Võiks küsida, mille pagana pärast peab Eesti Metsa Abiks metsanduse ja looduskaitse ekspert üht õunapuukändu nii oluliseks, et sellest lausa kirjutada. Ometigi ei ole see viimane metsistunud õunapuu Eestimaal, mis nüüd metsameestele ette jäi ja hakkpuidu hunnikus ribadeks hekseldati.

See Pala kandi õunapuu oli aga emotsionaalset ja esteetiliselt väärtuslik selles piirkonnas elavatele viimastele asukatele. Õunapuu oli nii vana, et kõik inimesed, kes siin veel elus on, mäletavad teda oma lapsepõlvest. Ei ole välistatud, et puu elas isegi teise maailmasõja üle. Kahjuks mitte nüüd seda metsaraiet.