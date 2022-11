VIDEO ⟩ Vabastatud masinad tekitavad tukslevaid helimassiive

Kunstniku selgituse kohaselt on tal õnnestunud masinate vabastamise kampaanias anda uus identiteet kümnele auto kojamehe mootorile ja viiele diskokera mootorile.

«Enam iial ei pea need sooritama tuimasid liigutusi, et nühkida tuuleklaasilt veepiisku ja linnusitta ega ketrama ööde kaupa tobedat peegelkera higiste ja hööritavate kehade rõõmuks,» lisas Alalooga. «Monotoonsed rütmid on asendunud dünaamilistega. Lakkamatult soontes pulseeriva alalis- või vahelduvvoolu asemel tuksleb masin juhusegeneraatori ettearvamatutes rütmides.»