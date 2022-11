Tartus avati Karl Bilderi esinduse puiduladu

Vajadus puidulao järele on Tartu Karl Bilderi esinduses olnud juba pikemat aega. «Kuulasime oma kliente, uurisime välja nende vajadused, mispeale otsustasime, et meie kliendid ja laiemalt terve Tartu piirkond vajab terviklahendusi pakkuvat puiduladu,» ütles Karl Bilderi juhataja Olle Saare.

Uue puidulao kavandamisel oli tähtis, sellele pääseks ligi ka suuremate sõidukitega. «Meie kliendid on valdavalt kõik ettevõtted, kes tarbivad puitu suurtes kogustes. Seetõttu on nende jaoks oluline, milline on ligipääsetavus kaubikute või veoautodega,» selgitas Saare.