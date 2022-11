Vaksali ümberehitus on jõudmas lõpusirgele ja peagi on reisijate käsutuses uus platvorm ja tunnel. Kuid detsembri keskpaigani tuleb veel kasutada Riia tänava suunda jäävat ümberkäiku.

Uue tunneli ja platvormi avamistähtaeg on 12. detsember ning kõik suuremad tööd on nüüdseks lõpetatud. Käsil on veel pealistööd tunnelis ja uuel platvormiosal.