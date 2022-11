Jüri Laurson: ostke generaator?

Tänapäeval on tehnoloogia areng jõudnud piirile, kus elekter on muutunud inimeste elus asendamatuks. Elektrita e-riiki ei eksisteeri ja moodsate tehnoloogiate kasutamine katkeb. See tingib, et Eestil peab isevarustuseks olema nüüdisaegsel põlevkivitehnoloogial töötavaid vajaliku tootmisvõimsusega juhitavaid soojuselektrijaamu. Põlevkivibaasil elektritootmisele praegu veel Eestis alternatiivi ei ole leitud ja lähitulevikus energiatunnelis valguskiirt ei paista.