Enriko Talvistu: uusi õppetunde kergliikluse maailmast

Olukord Berliinis on viimastel nädalatel läinud üsna põnevaks. Alles see augustis 2020 oli, kui peatne sotsiaaldemokraatide ja roheliste koalitsiooni linnavalitsuse liiklusteemade senaator, roheline Bettina Jarasch (53) leidis, et peaks linna paar mootorsõidukitest liiklusvaba tänavat korraldama.