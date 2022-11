VIDEO ⟩ Mihkel Raud esitles uut raamatut Lõunakeskuses lauldes

Mihkel Raua verivärske teos kannab nime «Ühes väikses Eesti linnas», mis on viide Rein Rannapi laulule luuletaja Juhan Viidingu sõnadega. Raud märkis, et on trükisoojas raamatus kirjutanud palju oma isast ja sellest, kuidas isa teda muusikaliselt mõjutas.



Raud rääkis muuseas, kuidas tema isa millalgi enne 30. eluaastat kirjutas lisaks kõigile eestlastele tuttavate raamatutele ka ühe laulupala, mida ta aastas korra-paar esitas. «See juhtus enamasti peomeeleolus, kui ta oli natuke konjakit joonud,» sõnas kirjanik.