Nostalgiahõngulise linateose «Seltsimees laps» autoril on käsil järmine film, mille stsenaariumi pani ta kokku Armin Kõomäe ja Andrus Kiviräha novellidest. «Kuna ma ise olen Tartus Ropka linnaosas kasvanud ja mu tädi elas Annelinnas, sain hästi palju inspritatsiooni magalarajoonide eluviisist. Ja just siin on sellised majad, milliseid kuskil mujal Eestis ei ole, need kollased majad sobivad hästi meie filmi,» selgitas Siimets.