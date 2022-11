Indrek Hirve piibellik luulevihik nägi teist korda ilmavalgust

Läks mööda aastake ja ilmavalgust nägi tema luulevihik «Taskuraamat (taskutähekerjus)», milles leiduvad need neli rida ühe luuletuse alguses ja teisi tähekerjuse tunnetusega värsistusi. «Tähekerjusel» on 70 lehekülge, taskuväljaandel vaid 16. Et aga see üliõhuke kogumik on poeedi enda arvates üks tema ilmunud teoste tippe tiheda sisu poolest, tuli mõte see nüüd uuesti välja anda, mida kirjastus Ilmamaa äsja ka tegi.