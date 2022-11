PÖFFI FILM ⟩ Romantiline komöödia masturbeerimisega alustamise aastast

Mööndustega võib öelda, et see on samuti žanrist coming-of-age (täiskasvanuks saamine – toim). Lihtsalt peategelane Hanna, kes selle coming-asjaga tegeleb, saab kohe-kohe neljakümneseks, ta on edukas karjäärinaine ja on otsustanud, et on õige aeg teise lapse saamiseks.