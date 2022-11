Üht Tammeka võtmemängijat ootab ees pikk mängupaus

34-aastane Puri käis viimati väljakul 30. oktoobril Tammeka võidukas kodumängus Narva Transi vastu. Enne kohtumist Tallinna JK Leegioniga teatati, et poolkaitsja on vigastada saanud. 10. novembril avaldati Tammeka Facebooki lehel, et Purile tehti artroskoopiline puusaoperatsioon, millest taastumine võtab aega eeldatavasti kolm kuud.