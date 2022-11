Pimedate Ööde filmifestival toob tartlaste ette 150 filmi

Kuigi Pimedate Ööde filmifestival avatakse pidulikult täna õhtul Tallinnas Alexela kontserdimajas, on esimesed filmid tartlaste ees juba täna. Üks neist on Iisraeli ja USA koostöös valminud «0. juuni», mille Eesti esilinastus on täna kell 20.30 Elektriteatris. Laupäeval PÖFFi avamisüritusel Tartus Athena keskuses tuleb aga vaatajate ette «Minu naaber Adolf», mille valmimisel on Iisrael jõud ühendanud Poola ja Colombiaga.