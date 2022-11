Burgerirestoran sulges üleöö uksed ja jättis töötajad rahata

Emajõelinnas võrdlemisi populaarseks saanud käsitööburgereid pakkunud restorani Ossu Burger töötajad said hiljuti halva üllatuse osaliseks, kui ettevõtte omanik teatas, et on otsustanud tegevuse lõpetada. Lisaks tööta jäämisele jäi vähemalt kahel kokal ka palk saamata, mistõttu on nüüdseks jõudnud asi kohtusse.