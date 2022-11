Ihaste elanikud ei taha Vaikelu tänavat

Johani tänava kaheksast elamust seitsme elanikud saatsid 7. novembril linnavalitsusele kirja, milles pakkusid välja kunstiga seotud nimesid: Muusa, Silueti, Skulptuuri, Mosaiigi, Koloriidi, Maali. Elanike eelistus on Muusa tänav ja Liimandi tänaval Maali tänav, mis on suupärasem kui linnavalitsuse ettepanek Graafika tänav. Elanikud leidsid kirjas, et tänavad ümber nimetada on väga õige otsus. Graafika tänava vastu pole neil midagi, kuna sel tänaval ühtegi maja ei asu ja nimi ise on ka normaalne, aga küsimusi tekitab Vaikelu.

«Vaikelu ei kõla kõige suupärasemalt. Saame aru, et see on eestipärane sünonüüm kunstiterminist natüürmort: prantsuse keeles nature morte, surnud loodus,» seisab kirjas. «Vaikelu sisuline viide oleks seega: tardunud paik, kus elu on seisma jäänud. Leiame, et see ei oleks sobilik nimi meie kodutänavale.» Seevastu Muusa tähistab kreeka kunsti ja teaduse jumalannat, ülekantud tähenduses aga kunstnikule loomingulist inspiratsiooni pakkuvat naist.