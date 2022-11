Raamatukoguhoidja Marite Lõokene näitas, kuidas mõne päevaga oli linnaraamatukokku toodud Ukrainasse saatmiseks juba nii palju sokke, et neid on raske sülle võtta. Kõik sooja südamega kingitud soojad asjad sülle ei mahugi, muist on kottides.

Foto: Margus Ansu